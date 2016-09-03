﻿مصر: احتجاجا على رفع أسعار ألبان الأطفال المدعم: مظاهرات غاضبة تعقب رفض شركة الأدوية المصرية صرفه

القاهرة ـ «القدس العربي»: انتابت حالة من الغضب الأهالي الذين لديهم أطفال في مرحلة الرضاعة، دفعتهم إلى التظاهر أمام معهد ناصر احتجاجا على رفع أسعار لبن الأطفال المدعم، ورفض الشركة المصرية لتجارة الأدوية صرفه، ما أدى إلى شلل مروري تام على كورنيش النيل، ووصل المئات من قوات الأمن المركزي أمام شركة مصر لتجارة الأدوية لتفريق المحتجين، إلا أن وزارة الصحة تنفي وجود مشكلة تارة وتعد بحلها أخرى.

كما استهجن المتظاهرون توقف صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية عن بيع الألبان المدعمة وقصرها على وحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، مرددين هتافات «فين اللبن» و «ولادنا بتموت».

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن وزارة الصحة قررت رفع أسعار اللبن المدعم بنسبة 40٪ موضحا أن صرف اللبن سيكون بمنافذ وزارة الصحة ومراكز الأمومة والطفولة للمواليد بداية من سن يوم إلى 6 أشهر بسعر 5 جنيهات بدلا من 3 أما من سن 6 أشهر فما فوق، سوف يكون بـ26 جنيها بدلا من 18. إلى جانب رفع أسعار الألبان غير المدعمة من 15 إلى 30٪ وانه بعدما «كانت توزع الألبان في 65 ألف صيدلية، يعني تقريبا في كل شبر في مصر، الآن توزع في حوالي 900 منفذ في مراكز الحكومة».

وكشف أنه تم تخفيض عدد العبوات من 24 مليون عبوة إلى 18 مليونا عن العام الماضي رغم زياده المواليد. وعلى الرغم من ان الدولة تقوم بدعم الألبان بحوالي 450 مليون جنيه سنويا إلا ان هذا لا يكفي الأطفال المقرر استخدامهم للألبان الصناعية طبقا لقواعد وضعتها منظمة الصحة العالمية وهي اتفاق دولي وافقت عليه نحو 113 دولة.

وتعقيبًا على توقع المشهد الحالي منذ ثلاثة أشهر ماضية، قال محمود فؤاد، إن الوزارة قررت سحب جميع الألبان من الشركة المصرية أي من فروع 30 مقرا وإلغاء بيعه من 65 ألف صيدلية متواجدة في كل المناطق والقوى والكفور لتوزيعها داخل مراكز الأمومة والطفولة لطرحها عن طريق بطاقة ذكية تحتوي على اسم الطفل وولي الأمر والرقم القومي لكليهما، وذلك للتحكم في عملية توزيع وصرف الألبان المدعمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. ولكن هناك شكوكا كثيرة حول فاعلية هذا الإجراء كما ان هناك مخاوف من الفشل في تطبيقه.

وقال الدكتور يحيى ماجد، عضو نقابة الصيادلة، لـ«القدس العربي» إن «مشكلة نقص ألبان الأطفال تؤرق الأسرة المصرية كثيرا وتحملها الكثير من الأعباء، ولابد من قيام الحكومة بتوفير البدائل وانشاء مصانع للألبان في مصر ولابد من توفير العملة الصعبة التي تساعد على حل مشكلة استيراد الألبان والأدوية أيضا، لأن الأطفال ليسوا من الفئة التي تتحمل الانتظار لحين توفير الألبان، وهذا سيعني وفاة الأطفال. وأضاف «وما زاد الأمر صعوبة هو قيام الدولة برفع أسعار اللبن المدعم بنسبة 40٪ واللوم يقع على وزارة الصحة في جزء من تلك الأزمة، ويجب على الدولة التواصل مع المواطنين لشرح أسباب تلك الزيادة، وأنها سوف تتسبب في كارثة خلال الفترة المقبلة، خاصة بين الأهالي ممن ليس لديهم أي استعداد لتحمل أعباء إضافية».

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، خلال برنامج «اليوم في ساعة» على فضائية «النهار اليوم»: أن الدولة اشترت 18 مليون علبة لبن من أجود الأنواع «سويسرية وأمريكية» وإنه تم تطبيق منظومة مميكنة لصرف ألبان الأطفال لضمان وصولها إلى مستحقيها. وأضاف أن الدولة تتكلف سنويا 450 مليون جنيه لشراء ألبان الأطفال، والمواطن يشتري العلبة بخمس جنيهات. موضحا أن تطبيق منظومة الكارت الذكي لصرف ألبان الأطفال ستضمن الحفاظ على التطبيق بشكل سليم، حيث سيصرف فقط من مكاتب وزارة الصحة ومراكز طب الأسرة.

وأشار إلى أنه قد تم تجهيز 1005 منفذ على مستوى الجمهورية بأجهزة حاسب آلي، وقارئ كروت، حيث تم تجهيز كل منفذ بثلاث أجهزة كمبيوتر، و3 قراء كروت لكل منفذ أيضا، إضافة إلى خطوط ربط داخلية في دوائر مؤمنة للبيانات، لضمان سرية وأمان البيانات. وأضاف أن برنامج ميكنة صرف ألبان الأطفال المدعمة، يتم بالتعاون بين وزارات الصحة والسكان، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي.

وقالت الدكتورة هالة ماسخ، رئيسة قطاع الرعاية الصحية الأساسية التابعة للوزارة، إن استخراج البطاقة الذكية يتم من خلال توجه ولي الأمر ومعه الطفل لأقرب منفذ من منافذ صرف الألبان المميكنة ومعه البيانات، وهي صورة من قسيمة الزواج، وصورة من شهادة ميلاد الطفل وصورة من بطاقة الرقم القومي للوالدين، بعدها يقوم الفريق الطبي المدرب بفحص الطفل، وكذلك الأم للتأكد من شروط الاستحقاق، حيث يتم الصرف أول مرة يدويا لحين استخراج البطاقة، ويتم توجه ولي الأمر إلى أقرب مكتب بريد لسداد مبلغ 15 جنيها تدفع مرة واحدة فقط، وذلك ثمن استخراج البطاقة الذكية. وبعد أن يحصل ولي الأمر على أصل إيصال السداد، يحتفظ به، ويتوجه بعد 15 يوما من تاريخ السداد إلى الإدارة الصحية التابع لها لاستلام البطاقة الذكية بأصل إيصال السداد.

وطالب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «غرفة الأخبار» المذاع على فضائية «سي بي سي إكسترا» المواطنين المتجمهرين أمام الشركة المصرية للأدوية بالتوجه لأقرب منفذ تابع لهم، مؤكدا أن هذه المنظومة تضمن وصول الدعم لمستحقيه. وأضاف أن وزير الصحة أعلن عن بدء تطبيق منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال المدعمة في جميع محافظات الجمهورية، بمكاتب الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة ومراكز الأمومة والطفولة، ولن تباع في الشركة المصرية للأدوية.

وقال رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، خلال برنامج «السادة المحترمون» الذي يعرض عبر شاشة «ON TV»: إن أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأخيرة، تسببت في زيادة أسعار العديد من المنتجات والسلع الغذائية، من بينها لبن الأطفال، والذي وصل سعره إلى أكثر من 60 جنيها.

وكانت الدولة بدأت الخميس الماضي، صرف ألبان الأطفال المدعمة بمنظومة الكروت الذكية، من منافذ الطفولة والأمومة بالوحدات الصحية، على أن يتم تداولها بالصيدليات.

وأعلنت وزارة الصحة، أنها ستقوم بفحص الأم والطفل لمعرفة الأسباب ومدى أحقية الطفل في الحصول على الألبان المدعمة، وفي حال ثبوت أحقية الطفل في الحصول على اللبن، فعلى الأم دفع 15 جنيها في أحد مكاتب البريد، والحصول على إيصال للتقدم به للوحدة الصحية التابعة لها، وتحصل بموجبه على حصتها في اللبن، وتسلم الكارت الذكي للصرف.

وأوضح أن آليات التعامل بالكارت الذكي الجديد متمثلة في إدخال كلمة سر إلى جهاز معين سيتم وضعه بالوحدة الصحية أو مكتب الصحة الذي سيتم الصرف منه لتحصل الأم على حصتها من اللبن، وبذلك لن يتمكن أي فرد من الحصول على حصص زيادة أو يصرف اللبن إلى غير المستحقين.

وكشف الدكتور أحمد عماد، أن الأطفال المستحقين للألبان هم من فقدوا أمهاتهم أو تعاني أمهاتهم من أمراض تمنعهم من الرضاعة أو في حالة التوأم أو إذا كان الطفل يعاني من ضعف شديد في الوزن، ويحصل الطفل في العام على 64 علبة، بمعنى أن الطفل من عمر يوم إلى 6 أشهر سيحصل على 40 علبة، ومن عمر 7 إلى 12 شهرا سيحصل على 24 علبة.