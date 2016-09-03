﻿الدوري الايطالي: يوفنتوس يستعرض عضلاته في سوق الانتقالات

روما ـ «القدس العربي»: بالنظر إلى قائمة الصفقات المبرمة في الدوري الإيطالي فإن منافسي حامل اللقب يوفنتوس يعيشون حالة من التخبط قبل أقل من أسبوعين من نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ويبدأ يوفنتوس حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة على التوالي بقائمة أكثر قوة من تلك التي سيطرت على اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة. ورحل عن يوفنتوس المهاجم الأسباني الفارو موراتا عائدا إلى ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو، لكن الفريق تعاقد مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في صفقة قياسية بعدما تصدر قائمة هدافي الموسم الماضي من الدوري الإيطالي مع نابولي برصيد 36 هدفا. وبلغت قيمة صفقة انتقال هيغواين إلى يوفنتوس 90 مليون يورو في أغلى صفقة بالدوري الإيطالي، كما باع لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد مقابل 110 ملايين يورو، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم. لكن ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس، على الأرجح لن يفتقد بوغبا بعد تعاقد الفريق مع البوسني ميرالم بيانيتش من روما مقابل 32 مليون يورو. ربما لا يكون بيانيتش لامعا مثل بوغبا، لكن أكثر تأثيرا في مركز صانع الألعاب مقارنة بالنجم الفرنسي، حيث من المتوقع أن يتقمص نفس الدور الذي كان يلعبه اندريا بيرلو حتى رحيله في 2015. وقال اليغري: «ميرالم لاعب كبير واعتقد أن بإمكانه أن يصبح أحد أفضل لاعبي العالم في هذا المركز أمام الدفاع، عليه فقط أن يتعلم التمرير بطريقة نموذجية». ومن المتوقع أن يلعب ماركو بياكا القادم من دينامو زغرب الكرواتي مقابل 23 مليون يورو، دور المساعد الرئيسي لبيانيتش في يوفنتوس. ويتطلع يوفنتوس أيضا إلى التوهج في دوري أبطال أوروبا، مع عودة لاعب الوسط الكولومبي خوان كوادرادو عقب انتهاء فترة إعارته إلى تشلسي، وكذلك تعافي كلاوديو ماركيزيو من الإصابة، وهي الشيء المتوقع حدوثه في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويملك يوفنتوس خط دفاع صلبا بقيادة الحارس المخضرم جانلويجي بوفون ومن أمامه اندريا بارتزالي وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني وباتريس ايفرا، بجانب تعاقد الفريق مع البرازيلي داني الفيش في صفقة انتقال حر من برشلونة والمدافع المغربي مهدي بنعطية على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ. ومن المؤكد أن نابولي وصيف بطل الموسم الماضي سيتأثر كثيرا برحيل هيغواين، وما زال الفريق يبحث عن مهاجم من طراز فريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الذي ينتهي في 31 آب/ أغسطس الجاري، أي بعد عشرة أيام من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي. وتعاقد نابولي مع الجناح ايمانويل جاكريني من سندرلاند والمهاجم البولندي اركاديوز ميليك من أياكس أمستردام مقابل 32 مليون يورو، لتشكيل ثنائي هجومي مع مانولو غابياديني. وتعاقد روما الثالث الموسم الماضي بعدما اهتزت شباكه 41 مرة، مع المدافعين خوان خيسوس من انتر ميلان وفيدريكو فازيو من توتنهام وتوماس فيرمايلين من برشلونة وماريو روي من امبولي. وفي الوسط تعاقد روما مع برونو بيريس من تورينو وجيرسون من فلومينزي ولياندرو بارديس من امبولي.

وعلى الجانب الأخر، أجرى انتر ميلان وميلان تغييرات على مستوى الملاك والمدربين، وبات الناديين تحت سيطرة إدارة صينية. واستحوذت مجموعة سانينغ الصينية على انتر ميلان كما تستحوذ مجموعة «سينو الأوروبية لإدارة الاستثمار» الصينية على ميلان في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وتولى الهولندي فرانك دي بور تدريب انتر ميلان خلفا لروبرتو مانشيني وتعاقد الفريق مع الأرجنتيني ايفر بانيغا من اشبيلية وانطونيو كاندريفا من لاتسيو. وانتقل فينشينزو مونتيلا لتدريب ميلان من فيورنتينا، وتعاقد الفريق مع المهاجم جانلوكا لابادولا مهاجم بيسكارا وهداف الموسم الماضي من الدرجة الثانية، بجانب المدافعين ليونيل فانغيني وغوستافو غوميز.