مسلحون يشتبه بانتمائهم لبوكو حرام يقتلون خمسة في النيجر

نيامي- رويترز- قالت محطة أنفاني الإذاعية اليوم السبت إن متشددين يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة اقتحموا قرية في جنوب شرق النيجر على ظهور الجمال وقتلوا خمسة أشخاص.

وقالت المحطة الإذاعية إن فصيلاً مسلحاً صدّ الغارة التي وقعت ليلاً في تومور الواقعة على بعد 75 كيلومتراً من العاصمة الإقليمية ديفا. وأضرم المهاجمون النار في منازل وأصابوا اشخاصا بجروح.

واستهدف متشددون مشتبه بهم منطقة ديفا عدة مرات ويأتون في الغالب سيراً على الأقدام أو في مركبات. ويوجد معقل بوكو حرام عبر الحدود في شمال شرق نيجيريا وتسعى لإقامة إمارة إسلامية وفرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.