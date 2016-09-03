﻿مصادر أمنية يمنية: مقتل وإصابة 10 جنود في انفجار بمحافظة لحج

صنعاء – د ب أ: أفادت مصادر أمنية يمنية بمقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين، صباح أمس السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة وسط السوق العام في محافظة لحج / 373 كم جنوب شرق صنعاء./

وقالت المصادر إنه تم تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق العام ونقلها على متن دورية عسكرية، ولكنها انفجرت اثناء نقلها، مضيفة «على ما يبدو انه لم يتم تفكيك العبوة كما ينبغي ما أدى إلى انفجارها».

على صعيد آخر، جددت مقاتلات التحالف العربي أمس، قصفها لمواقع يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في صنعاء.

وقال سكان محليون إن طيران التحالف شن غارتين جويتين على مُجمع دار الرئاسة في منطقة النهدين، جنوب العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر أن دوي انفجارات عنيفة سُمع بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان جراء تلك الغارات، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.