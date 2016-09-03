﻿اتهام جماعة أبو سياف بتنفيذ الاعتداء في دافاو بالفيليبين

دافاو (الفيليبين)- أ ف ب: اتهمت رئيسة بلدية دافاو في الفيليبين ووزير الدفاع الفيليبيني السبت جماعة ابو سياف بتنفيذ الاعتداء الذي شهدته المدينة التي يتحدر منها الرئيس رودريغو دوتيرتي، الجمعة وأوقع ما لا يقل عن 14 قتيلا.

وقالت سارا دوتيرتي رئيسة بلدية دافاو وابنة الرئيس لشبكة «سي ان ان» الفيليبينية ان «مكتب الرئيس بعث رسالة نصية يؤكد فيها انها عملية انتقامية من جماعة ابو سياف» مضيفة «نحن في البلدية نتعامل مع هذه المسألة على انها عملية انتقامية من ابو سياف».

كذلك نسب وزير الدفاع دلفين لورنزانا الاعتداء إلى جماعة ابو سياف الإسلامية التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال لورنزانا «لم تتبن أي جهة هذا العمل حتى الآن، لكن لا يسعنا سوى ان نستخلص انه من تنفيذ جماعة ابو سياف الإرهابية التي تكبدت خسائر كثيرة في جولو خلال الاسابيع الأخيرة».

وشن الرئيس دوتيرتي هجوما عسكريا على جماعة ابو سياف.

وقتل 15 جنديا الاثنين في مواجهات مع الجماعة في جزيرة جولو، أحد ابرز معاقلها، على مسافة 900 كلم من دافاو.