﻿لبنان يحبط محاولة تهريب مخدرات من الهند بقيمة 5 ملايين دولار

بيروت – د ب أ: أحبطت القوى الأمنية اللبنانية أمس السبت عملية تهريب كمية من الحبوب المخدرة، من الهند إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي( مطار بيروت) بقيمة حوالي خمسة ملايين دولار أمريكي.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أمس إن معلومات توافرت «عن قيام مجموعة من الأشخاص بمحاولة إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة « ترامادول» ، مهربة من الهند إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وتنوي تهريبها إلى سوريا».

وأضاف أنه تم ضبط مليون وخمسين ألف حبة «ترامادول» داخل 21 صندوقا، قيمتها حوالي خمسة ملايين دولار أمريكي»، مشيرا إلى أنه نتيجة الرصد والمتابعة تم التعرف على لبنانيين متورطين بالعملية وإيقافهما .