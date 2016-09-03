﻿قوات الأمن الافغانية تعيد فتح طريق قندز-تخار بعد تطهيره من مسلحين

قندز-د ب ا: قال مسؤول أمس السبت انه بعد اسبوعين من اغلاقه، اعيد فتح طريق قندز- تخار السريع أمام حركة المرور بعد عمليات تطهير أمنية.

وصرح قائد الشرطة البرغادير جنرال محمد قاسم جانجالباغ لوكالة «باجوك» الافغانية للأنباء انه تم تطهير الطريق من المسلحين خلال عمليات في دوكان ادم ومالارجيو قوشلاك واندارابيه في منطقة خان اباد الجمعة.

وأضاف ان سبعة مسلحين قتلوا واصيب كثيرون آخرون خلال الهجوم، متابعا «الطريق السريع أصبح الآن مفتوحا واتخذنا تدابير أمنية خاصة للحفاظ عليه مفتوحا العمليات ما زالت جارية في بعض مناطق خان اباد».

غير ان أحد السكان ويدعي شير محمد قال إنه لم يتم إعادة فتح الطريق بالكامل، وان سيارات قوات الأمن فقط هي التي تستخدمه، مطالبا الحكومة بتطهير كل المناطق المحيطة الطريق السريع.

ولم يحدد قائد الشرطة الجهة التي ينتمي إليها المسلحون، غير ان من المعروف ان حركة طالبان هي من تقوم بشن هجمات قوات الشرطة والجيش والاستيلاء على مناطق، ولكن قوات الأمن والجيش تقوم بطردها منها.