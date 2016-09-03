﻿قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الليبية تتقدم في آخر معاقل تنظيم الدولة في سرت

طرابلس – د ب أ: ذكر مسؤول أمس السبت أن قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تؤيدها الأمم المتحدة، حققت مكاسب في آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم «الدولة» في مدينة سرت.

وذكر أحمد رواتي، وهو مسؤول إعلامي لدى المقاتلين الموالين للحكومة أن القوات تقدمت في «الحي الثالث السكني» في الجزء الشرقي من سرت، حيث أعادت الاستيلاء على أحد مباني البنك المركزي وفندق.

وأضاف»الاشتباكات مستمرة حاليا، وقواتنا تتقدم بحذر».

غير أن رواتي لم يعط أي أرقام بشأن الضحايا.

وكانت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، لاسيما من مدينة «مصراتة» غرب البلاد قد بدأت في آيار/مايو، هجوما رئيسيا لطرد عناصر التنظيم من سرت، التي سيطرت عليها الجماعة المتشددة العام الماضي.

ويستخدم تنظيم «الدولة» منذ ذلك الحين التفجيرات بسيارات ملغومة ونيران القناصة لعرقلة تقدم القوات الحكومية في المدينة المطلة على البحر المتوسط، مسقط رأس الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في عمليات قصف جوي الشهر الماضي لدعم القوات الليبية ضد تنظيم «الدولة» في سرت.

وسرت، التي تقع على بعد نحو 450 كيلومترا شرق طرابلس، مهمة استراتيجيا نظرا لانها تربط شرق ليبيا بغربها.

وكانت ليبيا قد سقطت في حالة من الفوضى منذ أن تم الاطاحة بالقذافي في انتفاضة وقعت عام 2011 .

واستفاد تنظيم «الدولة» من الفوضى وأقام موطئ قدم في الدولة الغنية بالنفط.