وفاة والدة خالد مشعل في الأردن والسلطات لن تمانع دخوله البلاد





عمان- الأناضول- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ مساء السبت وفاة فاطمة مشعل، والدة رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، في العاصمة الأردنية عمان.

ونعت حركة “حماس″، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، والدة مشعل.

وجاء في البيان “تتقدم حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ بخالص التعازي لرئيس المكتب السياسي للحركة، الأخ المجاهد خالد مشعل، بوفاة والدته الحاجة فاطمة مشعل التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، مساء يوم السبت، غرّة ذي الحجة 1437 هجري، 3 أيلول/ سبتمبر 2016″.

وأضاف البيان أنه “سيوارى جثمانها الثرى، بعد صلاة العصر يوم الأحد 4 سبتمبر/أيلول 2016، في العاصمة الأردنية عمَّان”.

وفي سياق متصل، أكد مصدر أردني رفيع المستوى، فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ “الأناضول” “أن السلطات الأردنية لن تمانع من دخول مشعل لحضور جنازة والدته لأسباب إنسانية، في حال تقدم بطلب بذلك، كما حدث مع والده (قبل سبعة أعوام)”.

وفي أغسطس/آب من العام 2009، سمحت السلطات الأردنية لخالد مشعل، بالمشاركة في تشييع والده عبد الرحيم مشعل، الذي وافته المنية في العاصمة عمان.