مقتل 11 شخصا في تبادل لإطلاق النار بين عصابة إجرامية والجيش المكسيكي

مكسيكو سيتي- د ب أ- قالت حكومة ولاية تاماوليباس في شمال المكسيك إن 11 شخصا لقوا حتفهم يوم السبت خلال تبادل لإطلاق النار بين الجيش وعناصر يشتبه انهم أعضاء عصابة إجرامية في المكسيك.

وهاجم أعضاء العصابة الاجرامية المشتبه بهم دورية عسكرية على طريق قرب مدينة نويفو لاريدو الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة.

ورد الجنود بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل ثمانية من المشتبه بهم.

وبعد ذلك بوقت قصير، خلال عمليات البحث عن مزيد من المشتبه بهم، أطلق الجنود النار على اشخاص آخرين يشتبه في انتمائهم للعصابة، ما أسفر عن مقتل اثنين أخرين.

وقتلت امرأة عن طريق الخطأ حيث تصادف وجودها في مكان الحادث.

وتتنافس كل من عصابة “جلف كارتل” وعصابة ” لوس زيتاس كارتل” على السيطرة على مدينة تاماوليباس.

وظهرت عصابة زيتاس، التي ضعفت الآن، أواخر تسعينيات القرن الماضي باعتبارها الجناح المسلح لـعصابة “جلف كارتل” قبل أن تستقل عنها في عام 2010.