إقالة وزير الدفاع في مالي غداة سيطرة مسلحين على مدينة في وسط البلاد

باماكو- أ ف ب- أقيل وزير الدفاع في مالي تيمان هوبير كوليبالي من منصبه السبت غداة سيطرة مسلحينعلى مدينة في سط البلاد، كما افادت مصادر رسمية.

وجاء في بيان حكومي انه “تم الغاء مرسوم تعيين اعضاء الحكومة في ما خص تيمان هوبير كوليبالي”، مضيفا ان وزير الادارة المحلية عبد الله ادريس مايغا عين خلفا للوزير المقال.

واوضح مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس أن “هذه إقالة بالفعل بعد الاضطرابات الامنية التي شهدها وسط مالي”.

واتت اقالة وزير الدفاع بعيد ساعات من تمكن الجيش من استعادة السيطرة على مدينة بوني غداة استيلاء الجهاديين عليها.

وسقط شمال مالي في أيدي جهاديين مرتبطين بالقاعدة منتصف العام 2012 قبل ان يطردهم تدخل عسكري دولي بقيادة فرنسا. لكن مناطق واسعة لا تزال خارج سيطرة القوات المالية والاجنبية رغم توقيع اتفاق سلام في ايار/ مايو 2015.

وكان الجهاديون يتركزون في شمال البلاد قبل أن يتوسعوا اعتبارا من 2015 باتجاه الوسط ثم الجنوب.