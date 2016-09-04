غارات مكثفة للتحالف العربي على مواقع للحوثيين وقوات صالح بعدة محافظات يمنية

صنعاء- الأناضول- شنت مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، في وقت متأخر من مساء السبت، عدة غارات على مواقع جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، بشكل متزامن، بحسب سكان ومصادر أمنية.

وقال سكان في العاصمة صنعاء للأناضول، إن التحالف شن عدة غارات على محيط دار الرئاسة ومعسكر “النهدين” الخاضع لسيطرة الحوثيين وقوات صالح، في منطقة السبعين، جنوبي العاصمة، وشوهدت ألسنة اللهب.

وفي محافظة تعز، وسط اليمن، قال شهود إن التحالف شن عدة غارات على مواقع الحوثيين في محيط مطار تعز الدولي، شرقي المدينة، ومواقع يطلق منها الحوثيون صواريخ “كاتيوشا” باتجاه مواقع المقاومة الموالية للحكومة، وسط المدينة.

وأعلن المكتب الإعلامي للمقاومة بتعز أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة، ومدفعي “هاون”.

وفي محافظة المحويت، شمالي اليمن، شنت مقاتلات التحالف 11 غارة على معسكر القوات الخاصة (الأمن المركزي سابقا) الذي يسيطر عليه الحوثيين، وفقا لمصدر أمني.

وفي محافظة عمران، شمالي صنعاء، قال مصدر أمني إن مقاتلات التحالف شنت 4 غارات على معسكر “اللواء 310″ و”اللواء التاسع″ الخاضعان لسيطرة الحوثيين.

وفي محافظة الحديدة، غربي البلاد، قال سكان إن مقاتلات التحالف استهدفت الكلية البحرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعدة غارات.

ومنذ رفع مشاورات الكويت وتشكيل الحوثيين وصالح للمجلس السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد، في السادس من أغسطس/ أب الماضي، أستأنف التحالف العربي من غاراته المكثفة على مواقعهم، بعد هدوء نسبي عاشته المدن اليمنية خلال فترة المشاورات.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً ضد مسلحي الحوثي وقوات صالح، تقول الرياض إنه “جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده”.