واشنطن قصفت اهدافا لتنظيم الدولة في سوريا براجمات صواريخ متنقلة نشرتها حديثا في تركيا

واشنطن- أ ف ب- قصفت القوات الأمريكية اهدافا لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا قرب الحدود مع تركيا بواسطة راجمات صواريخ متنقلة نشرتها حديثا على الاراضي التركية، كما افاد السبت مسؤولون أمريكيون.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) الميجور جوش جاك لوكالة فرانس برس إن منظومة راجمات الصواريخ العالية الدقة والحركية (هيمارس) التابعة للجيش الامريكي قصفت واصابت الجمعة وحدة تكتية ومبنى تابعين لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

وكان بريت ماكغورك مبعوث الرئيس باراك أوباما لشؤون مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية قال من جهته ان الجيش الامريكي استهدف الجهاديين بمنظومة “نشرت حديثا” في تركيا.

واوضح الميجور جاك ان المنظومة الصاروخية التي تصيب اهدافها “بدقة عالية وعلى مسافة بعيدة جدا” نشرت في تركيا دعما للعمليات التي ينفذها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين في سوريا.

واضاف “هيمارس فريدة من نوعها في الحد من الأضرار الجانبية المحتملة لأنها تصيب هدفا بزاوية عالية ونطاق انفجارها ضيق بالمقارنة مع النتيجة المحققة ويمكن استخدامها ايا تكن الاحوال الجوية”.

واضاف ان “الضربات الدقيقة التي تتم بواسطة هيمارس مماثلة للغارات الجوية الدقيقة (…) التي يشنها التحالف. هيمارس تمثل اضافة وتنطوي على مشاركة المدفعية الامريكية انطلاقا من اراضي دولة عضو في حلف شمال الاطلسي”.

ومنذ سنوات تستخدم القوات الامريكية هذه المنظومة الصاروخية في افغانستان والعراق.

من جهتها قالت السفارة الامريكية في انقرة في تغريدة على تويتر ان دخول هيمارس المعركة ضد الجهاديين يمثل “مرحلة جديدة من التعاون الامريكي-التركي في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية”.