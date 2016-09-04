ناخبو هونغ كونغ يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية حاسمة

هونغ كونغ- (د ب أ) – بدأ الناخبون في هونغ كونغ صباح الأحد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية قد تضع المستقبل الديمقراطي للمدينة على المحك، في ظل الشعور بتنامي نفوذ الصين في كافة أنحاء المدينة.

ويحظى السباق الانتخابي بمتابعة عن كثب حيث يخشى مواطنو هونغ كونغ من خسارة حريتهم تدريجيا بعد أن مارسوها عبر حرية التعبير وانتقاد الحكومات في كل من هونج كونج والصين.

وانسحب ستة مرشحين من السباق الانتخابي يوم الجمعة من أجل إفساح المجال أمام تحالف الأحزاب السياسية المؤيدة للديمقراطية التي تكافح للإبقاء على قوتها داخل المجلس التشريعي ليصبح من حقها نقض مشروع قانون إصلاح النظام الانتخابي المثير للجدل.

ويملك المجلس التشريعي في هونغ كونغ صلاحيات لسن وتعديل وإلغاء القوانين، والموافقة على تعيين القضاة وعزلهم، علاوة على مسائلة الرئيس التنفيذي، أكبر مسؤول في المدينة.

يذكر أن إقليم هونغ كونغ عاد إلى السيادة الصينية في عام 1997 وفقا لمبدأ “دولة واحدة ونظامان” الذي يسمح بديمقراطية محدودة ونظام قضائي وسياسي مستقل.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في الساعة 1030 مساء بالتوقيت المحلي ( 14:30 بتوقيت غرينتش) ومن المتوقع أن تعلن النتائج بعد ذلك بساعات.