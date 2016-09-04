أوباما يقول إنه مازالت توجد خلافات خطيرة مع روسيا بشأن سوريا

هانغتشو- رويترز- قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأحد إن المحادثات مع روسيا ستكون السبيل إلى التوصل لأي اتفاق لوقف العمليات القتالية في سوريا ولكنه قال إن المفاوضات صعبة ومازالت توجد خلافات خطيرة بين واشنطن وموسكو.

وأضاف أوباما في مؤتمر صحفي في مدينة هانغتشو الصينية حيث يتجمع زعماء عالميون لحضور اجتماع قمة لمجموعة العشرين إن الولايات المتحدة تحرص منذ فترة طويلة على إيجاد وسيلة لتقليص العنف وتحسين المساعدة الإنسانية في سوريا ولكن سيكون من الصعب الانتقال إلى المرحلة التالية إذا لم تكن هناك موافقة من روسيا.