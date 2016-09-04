توسك: الاتحاد الأوروبي “اقترب من بلوغ حدود قدرته” على استقبال لاجئين

هانغتشو- أ ف ب- اعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاحد أن قدرة الاتحاد الأوروبي على استقبال اللاجئين “اقتربت من بلوغ حدودها” داعيا الاسرة الدولية إلى تحمل حصتها من المسؤولية.

وقال توسك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بمناسبة انعقاد قمة مجموعة العشرين في هانغتشو بالصين ان “قدرات أوروبا على استقبال موجات جديدة من المهاجرين فضلا عن المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين اقتربت من بلوغ حدودها”.

وتابع “علينا ان نكون واقعيين وعمليين. المشكلة لا تقتصر على اللاجئين القادمين من دول تدور فيها حرب مثل سوريا (…) اننا نتكلم عن ستين إلى سبعين مليون نازح في العالم، ظاهرة تحدث هنا ايضا في اسيا”.

وقال “وحده مجهود على الصعيد العالمي سيكون قادرا على تحقيق نتائج”، داعيا اعضاء مجموعة العشرين، بمن فيهم الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم، الى تحمل حصتهم من المسؤولية.

والاتحاد الأوروبي منقسم حول مسالة استقبال اللاجئين، بعد عام على قرار المستشارة الالمانية انغيلا ميركل فتح ابواب بلادها امام المهاجرين.

ويعتبر العديد من البلدان الاوروبية ولا سيما في أوروبا الشرقية ان قرار ميركل كثف موجة الهجرة.