أوباما لتيريزا ماي: أمريكا لن تدع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضر بالعلاقات بين الدولتين

هانغتشو- د ب أ- أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي على استمرار التحالف الأمريكي-البريطاني خلال أول لقاء يجمعهما منذ أن تولت ماي منصبها في أعقاب قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال أوباما عقب اللقاء الذي أجرى على هامش قمة مجموعة العشرين (جي 20) “سوف نبذل قصارى جهدنا لضمان ألا تؤدي تداعيات القرار لتفكك العلاقات الاقتصادية القوية والنشيطة للغاية والتي يمكن ان تصبح أيضا أكثر قوة في المستقبل”.

وعلى الرغم من أن أوباما كان قد أعرب عن تأييده لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، فإنه قال إن أمريكا ليست لديها الرغبة في معاقبة بريطانيا على قرارها.

وسوف يتعين على ماي طمأنة أعضاء مجموعة العشرين في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد، على الرغم من أن القادة الأوروبيين أكدوا الأحد أن المسألة تتعلق بلندن وبروكسل ولا تخص مجموعة العشرين بأكملها.

وقالت ماي إن بلادها سوف تمضي بالتأكيد في اتخاذ خطوات ما بعد استفتاء حزيران/ يونيو الماضي.

وأضافت عقب لقاء أوباما “الخروج من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج من الاتحاد”.

وأوضحت “نحن نحترم رغبات الشعب، وسوف نحققها. ولن يتم إجراء استفتاء ثان، وليست هناك محاولة للعدول عن ذلك”.