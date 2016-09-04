مقاتلات تركية تُدمّر 14 هدفًا لتنظيمي “بي كا كا” و”الدولة الاسلامية” في تركيا وشمالي سوريا

أنقرة- الأناضول- دمرت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي، 14 هدفًا تابعة لتنظيمي “بي كا كا” والدولة الاسلامية “داعش”، جنوب شرقي تركيا، وشمالي سوريا، بحسب مصادر أمنية محلية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، فإن المقاتلات دمرت 4 أهداف تابعة لتنظيم “داعش” في منطقتي “القاضي” و”وقف” بالريف الشمالي لمحافظة حلب شمالي سوريا، في إطار عملية “درع الفرات” التي انطلقت في وقت سابق من أغسطس/ آب الماضي لتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية.

وأوضحت المصادر أن المقاتلات عادت إلى قواعدها بسلام بعد أداء مهمتها.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

من جهة أخرى، استهدفت مقاتلات مساء السبت، أربعة أهداف لمنظمة “بي كا كا” بريف قضاء “تشوكورجا” في ولاية “هكّاري” جنوب شؤقي البلاد، و6 أخرى تابعة للمنظمة في منطقة “تندورك” بولاية “وان” (جنوب شرق)، وتمكنت من تدميرها بالكامل، بحسب ذات المصادر.

ودأبت قوات الأمن والجيش على استهداف مواقع المنظمة الانفصالية، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل البلاد بين الحين والآخر، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.