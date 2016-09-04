دبابة إسرائيلية تستهدف موقعا لحماس ردا على إطلاق نار

القدس المحتلة- أ ف ب- اطلقت دبابة إسرائيلية النار على موقع لحركة حماس على حدود قطاع غزة ليل السبت الأحد اثر تعرض قوات إسرائيل لإطلاق نار في المنطقة، بحسب ما صرح مسؤولون الأحد.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، استهداف موقع للحركة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الا انها قالت انه لم يصب أحد في القصف.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي انه رد بنيران المدفعية بعد تعرض قواته لاطلاق نار على الحدود الفاصلة بين إسرائيل وقطاع غزة.

وخاضت إسرائيل والفلسطينيين في غزة ثلاث حروب منذ 2008 ويحدث تبادل متقطع لإطلاق النار بين الجانبين.