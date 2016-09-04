مقتل ستة جنود يمنيين في انفجار استهدف نقطة أمنية جنوبي البلاد

عدن- الأناضول- لقي ستة جنود يمنيين، مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، ظهر الأحد، في انفجار عبوة ناسفة، استهدفت نقطة أمنية في محافظة عدن، جنوبي البلاد.

وأفاد مصدر طبي وشهود عيان، لمراسل “الأناضول”، بأن ستة جنود يمنيين قتلوا فيما أصيب ثلاثة آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب النقطة (موقع) الأمنية الواقعة في تقاطع طرق “عبد القوي” على المدخل الشرقي لمدينة الشيخ عثمان، في محافظة عدن.

وذكر الشهود، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، ونقلت الضحايا إلى مستشفى “النقيب” القريب، فيما طوقت قوات الأمن المكان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، كما لم تصدر السلطات اليمنية بيانا رسميا حول الحادث حتى الساعة (30: 12 ت.غ).

وشهدت العاصمة المؤقتة للبلاد، عمليات تفجير مماثلة، خلال الأشهر الماضية، كان أخرها الأسبوع الماضي، في أحد مراكز التجنيد، بحي السنافر في مديرية “المنصورة”، وذهب ضحيتها 70 قتيلا، إضافة لعشرات المصابين.