الجيش الإسرائيلي يعتقل فتيين فلسطينيين في الخليل بدعوى التخطيط لطعن جنود

القدس المحتلة - الأناضول - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، فتيين فلسطينيين بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى “التخطيط لطعن جنود”، وفقاً لمصادر إسرائيلية.

وقالت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم، “اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي فتيين في سن الـ 14، قرب (مسجد) الحرم الإبراهيمي (بمدينة الخليل)”.

وتحدثت عن أنه “عثر خلال التفتيش على سكاكين بحوزتهما، حيث أقرا بنيتهما تنفيذ عملية طعن”، مشيرةً الى أنه تم نقل الفتيين إلى التحقيق لدى أجهزة الأمن.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، اعتقال 3 شبان في الضفة الغربية، فيما لم يذكر ما إذا كان الفتيين المذكورين من بينهم.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان إن قوة من الجيش اعتقلت 3 فلسطينيين بزعم “أنشطتهم ضد أهداف إسرائيلية”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتشهد الضفة الغربية اعتقالات شبه يومية، وتشير الإحصائيات الرسمية الفلسطينية، إلى أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو سبعة آلاف فلسطيني.