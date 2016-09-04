رئيس الحكومة اليمنية يزور السودان لأول مرة منذ توليه منصبه

صنعاء- الأناضول – غادر رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، الأحد، العاصمة السعودية الرياض، متوجهاً إلى السودان، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حسب وكالة “سبأ” اليمنية الرسمية.

والزيارة هي الأولى لبن دغر إلى الخرطوم، منذ توليه منصبه، في أبريل/نيسان الماضي، وتهدف للتعبير عن حرص اليمن على تقديم الشكر للسودان قيادة وحكومة وشعب، على ما تم تقديمه من إسهامات جليلة ومشاركتها في التحالف العربي، بقيادة السعودية، ضد المليشيات الانقلابية (مسلحو الحوثي وقوات صالح) ودعمها للشرعية، حسب الوكالة.

ومن المقرر أن يلتقي بن دغر الرئيس السوداني عمر البشير، وتسليمه رسالة خطية من نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي، تتعلق بآخر التطورات على الساحتين اليمنية والدولية، وما آلت إليه مشاورات الكويت من دون تقدم بسبب “تعنت وفدي الانقلابيين” (الحوثي وصالح )ورفضهم حلول السلام.

ويرافق رئيس الحكومة اليمنية خلال الزيارة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، وعدد من الوزراء.

ويشارك السودان، منذ حوالي عام ونصف العام، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ويشن التحالف حرباً ضد مسلحي الحوثي، وقوات صالح في صنعاء ومحافظات أخرى، منذ 26 مارس/ آذار 2015، وتقول الرياض، إنه “جاء تلبية لطلب الرئيس هادي، لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده”.

وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي، وكذلك تشكيل الحوثيين وحزب صالح، المجلس السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد.