مايا دياب: لا أعرف شخص اسمه أحلام

بيروت ـ قالت النجمة اللبنانية مايا دياب، إنها لا تعرف الفنانة الاماراتية أحلام، رداً على قول الأخيرة إنها لا تعرف احداً اسمه مايا دياب.

وأجابت الفنّانة اللبنانية في سؤال لصحيفة “الوطن” المصرية حول تصريح الفنانة الإماراتية أنها لا تعرف مايا بعد ان هاجمتها خلال ازمتها مع الفنّان اللبناني عادل كرم “برافو عليها.. كتير منيح وأنا لا اعرف احداً اسمه أحلام”.

وكشفت دياب أنها تفكر جدياً بتجديد أغنية قديمة وتقديمها بصوتها، بعدما غنّت “بتونس بيك” لوردة الجزائرية في حفلها الأخير. ولم توضح أكثر تفاصيل العمل الجديد.