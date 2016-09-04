فيفي عبده: تزوجت 5 مرات والرجالة أحلى حاجة في حياتنا … بس النفس بقى

القاهرة ـ قالت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، إن الرجال أحلى حاجة في الحياة، كاشفة عن انها تزوجت خمس مرات في حياتها، وأن والدها تزوّج مرتين.

وعلّقت فيفي على كليبها الجديد، “أنا حرة مبحبش ضرة”، قائلة إنها كانت تعاني في صغرها من عقدة الضرة، حيث تزوج والدها مرتين، وكانت والدتها ضرة.

وتابعت فيفي في حوارها لبرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، السبت “الرجالة حلوة بس النفس بقى.. وهما أحلى حاجة في حياتنا”.

وأشارت إلى أنها لا تخاف الحسد، رغم ذكره في القرآن، مضيفة “الحسد مذكور بس ما بخافش منه”.