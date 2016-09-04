راقصة مصرية و3 “بودي غاردات” يسرقون شابين سعوديين بعد خداعهما

القاهرة ـ تعرض شابين سعوديين لعملية سرقة بالإكراه في القاهرة بعدما خدعتهم راقصة بأحد الملاهي الليلية، أوهمتهما باستعدادها لممارسة الرذيلة معهما مقابل مبالغ مالية، وحال قيامها بمعرفة العنوان أبلغت به 3 بودي غاردات أصدقاءها، يعملون في ملهى ليلي لتنفيذ خديعتها.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد دخولهم الشقة بقليل فوجئوا بالبودي غاردات الثلاثة يقتحمون شقتهما الكائنة بشارع العريش، والتعدي عليهما بالضرب، وسرقة مبالغ مالية مملوكة لهما، ثم فروا هاربين.

وتوجه السعوديان إلى قسم شرطة العمرانية وحررا بلاغًا بالواقعة، وأفادا فيه بكل تفاصيل الواقعة، ليتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت في حقهم بقرارها المتقدم.