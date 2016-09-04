رئيس المفوضية الأوروبية يعارض اجراء محادثات تجارية مع لندن قبل خروجها من الاتحاد

هانغتشو - أ ف ب – قال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الاحد، انه يعارض اجراء اية مفاوضات تجارية بين بريطانيا وغيرها من الدول قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي، فيما تستعد استراليا الى اجراء محادثات تجارية مع لندن.

وعقب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، يتعين على لندن اعادة التفاوض على دخولها الى اسواق باقي دول العالم بما فيها اسواق الاتحاد الاوروبي.

وتعتبر هذه خطوة كبيرة جداً للبلد الذي يعتبر خامس اكبر اقتصاد في العالم.

وقال يونكر للصحافيين في قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو في الصين، “لا أحب فكرة تفاوض دول اعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاقيات تجارة حرة”.

وأضاف ان هذه المفاوضات هي “حصر” على الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بها نيابة عن اعضائه “ونحن نتمسك بذلك”.

وجاءت تصريحات يونكر بعد ان صرح رئيس وزراء استراليا مالكولم تيرنبول، انه يستعد لإطلاق محادثات مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي حول التجارة الحرة في أول محادثات من نوعها منذ التصويت على البريكست.

وأضاف تيرنبول في هانغتشو “لقد بدأنا في تحريك الأمور باتجاه التوصل الى اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا”.

وأضاف “رئيسة الوزراء ماي وانا ملتزمون بالتوصل الى اتفاق تجارة حرة مبكراً، بحيث انه عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي تكون لدينا أسواق مفتوحة بين استراليا وبريطانيا”.

وأضاف ان بلاده تقدم لبريطانيا “أكبر قدر من المساعدة على المستوى الفني” للتفاوض، مشيراً الى ان لندن “لم تفاوض على اتفاق تجارة منذ فترة طويلة” لأنها كانت عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وطبقاً لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، فإن تفاوض بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن ان يبدأ الا بعد ان تفعل لندن المادة 50 التي تحكم الخروج من الاتحاد.

وصرح الرئيس الاميركي باراك اوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع ماي، انهما ناقشا الأمور التجارية وان البلدين يسعيان الى “ضمان ان لا نشهد تأثيرات سلبية” على العلاقات التجارية الثنائية.

وأضاف ان “العلاقات الاقتصادية قوية للغاية ويمكن ان تصبح أقوى في المستقبل”.

وصرحت ماي انه عقب التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي “سنتطلع الى اقامة علاقات تجارية جديدة مع دول العالم”.