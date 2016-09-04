ريال مدريد يبدأ تنفيذ خطة الحفاظ على نجومه

مدريد ـ قالت تقارير صحفية إسبانية إن ريال مدريد سيبدأ فعليا خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان تجديد عقود لاعبيه، للإبقاء عليهم أطول فترة ممكنة داخل قلعة “سانتياجو بيرنابيو”، بعدما أنهى خلال الفترة الماضية الاتفاق معهم على تفاصيل العقود.

وينوي ريال مدريد الحفاظ على نجوميه الحاليين، خصوصا بعدما عاش موسم انتقالات هادئ جدا، لم يبرم فيه صفقات جديدة على غير العادة، واكتفى فقط بعودة المعارين ألفارو موراتا، وماركو أسينسيو.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن ريال مدريد سيبدأ خطته بالإعلان الرسمي عن تجديد عقود كريستيانو رونالدو، وجاريث بيل، نجمي الفريق، حتى 2020 و2021 على الترتيب، بعدما شهدت الفترة الماضية مفاوضات مع الثنائي.

وأوضحت الصحيفة أن لوكا مودريتش سيكون ثالث اللاعبين الذين سيجددون تعاقدهم خلال الأيام المقبلة، بينما لم تشر إلى مدة أو تفاصيل التعقد الجديد.

وأضافت الصحيفة، المقربة من الفريق الملكي، أن النادي سيبدأ التفاوض مع الألماني توني كروس، خصوصا بعد الأنباء التي ترددت عن إمكانية تقديم مانشستر سيتي الإنجليزي عرضا ضخما للاعب مع إعادة فتح باب الانتقالات، يناير/ كانون الثاني المقبل، لرغبة بيب جوارديولا في ضمه.

وحافظ الميرنجي على حراسه كيكو كاسيا، وكيلور نافاس حتى عام 2020، ونفس الأمر مع مدافعيه داني كارفخال، سيرجيو راموس، رفائيل فاران، ومارسيلو.

ولم يتبقى سوى التجديد لبيبي، الذي ينتهي تعاقده 2017، وإيسكو 2018، وفابيو كوينتراو 2019، حيث لم يتم تحديد القرار النهائي حول تجديد التعاقد معهم أم لا.