إبراهيموفيتش يحدد وجهته القادمة بعد الاعتزال

لندن ـ أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر، هو السبب الرئيسي لانتقاله للعب في البريميرليج.

ووقع إبرا على عقد لمدة موسم واحد، قابل للتجديد مع الشياطين الحمر، عقب انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، نهاية الموسم الموسم الماضي.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أمس السبت: “كنت قريبًا من الانتقال للبريمير ليج مرتين، أحدهما إلى أرسنال، والأخرى إلى مانشستر سيتي، لكن ذلك لم يحدث، فقد كنت لا أحبذ اللعب في البريمير ليج”.

وتابع: “مورينيو غيَّر ذلك، هو العقل المدبر، يعرف ماذا يريد كي يفوز. تعلمت الكثير منه خلال فترة تواجدي معه في إنتر ميلان، ومن لا يريد أن يتعاقد مع مورينيو؟”.

ويقدم إبرا أداءً قويًا مع الشياطين الحمر حتى الآن، حيث قاد الفريق لتحقيق 3 انتصارات متتالية بأول 3 جولات من البريميرليج، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وضعته في صدارة هدافي الدوري.

ويستعد إبراهيموفيتش، لمواجهة مدربه السابق في برشلونة، بيب جوارديولا، والذي يقود مانشستر سيتي الإنجليزي حاليًا، خلال الجولة المقبلة في البريميرليج.

وعن جوارديولا، قال إبرا: “كمدرب هو كان رائعًا، لكن كشخص هو ليس رجلاً، ولا يوجد شيء آخر كي أقوله”.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن إبراهيموفيتش، أبلغ مدربه البرتغالي، أنه يرى نفسه قادرًا على الاستمرار في الملاعب، عامين أو ثلاثة بحد أقصى، إضافة إلى أنه يخطط للاتجاه لمجال التدريب، والانتظام في دورات متخصصة، صيف العام المقبل 2017.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو، رحب كثيرًا برغبة زلاتان، وطالبه بتأجيل التحرك لتنفيذ الخطة إلى بداية العام الجديد، لحين استقرار أوضاعه مع مانشستر يونايتد.

ولفتت أيضًا إلى أن النجم السويدي، بدأ خطوات فعلية تترجم رغبته في الاتجاه للتدريب، حيث يعقد جلسات منفردة في مقر تدريب الفريق مع زملائه الشباب، مثل ماركوس راشفورد، أنطوني مارتيال، وخيسي لينجارد لتطوير قدراتهم الهجومية، ومهاراتهم في التسديد على المرمى.