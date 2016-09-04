اليابان: 17 قتيلاً نتيجة إعصار ليونروك

طوكيو - أ ف ب – ارتفعت حصيلة مرور الاعصار ليونروك شمال شرق اليابان الى 17 قتيلاً، فيما تهدد عاصفة جديدة شمال غرب الارخبيل، كما اعلنت السلطات الاحد.

وقد تسبب الاعصار ليونروك بأضرار كبيرة في شمال شرق اليابان في بداية الاسبوع.

وتأكدت وفاة شخصين الاحد، فارتفعت الحصيلة الاجمالية الى 17 قتيلاً، كما قال مسؤول في مديرية ايواتي التي لحقت بها اضرار بالغة.

من جهة اخرى، لا يزال عدد كبير من الاشخاص في عداد المفقودين.

وبات اعصار جديد هو نامتون يهدد جنوب غرب اليابان، كما ذكرت وكالة الارصاد الجوية اليابانية. ومن المتوقع ان يصل الى اليابسة صباح الاثنين.

ويبعد الاعصار حوالى 90 كلم الاحد جنوب غرب اماكوسا، وترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 126 كلم في الساعة.

وحذرت الوكالة من مخاطر ارتفاع الماء ومن الفيضانات وانزلاقات التربة.

ويضرب ما بين 20 و30 اعصاراً آسيا في السنة، ويؤثر نصفها تقريباً على اليابان.

وفي 2013، ادى اعصار قوي الى انزلاقات كبيرة للتربة في جزيرة اوشيما جنوب طوكيو واسفر عن 40 قتيلاً. وفي 2011، قتل 82 شخصاً لدى مرور عاصفة.