الخارجية الروسية: أوشكنا على التوصل لاتفاق مع أمريكا بشأن سوريا

هانغتشو - رويترز – قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الأحد، إن روسيا والولايات المتحدة تقتربان من التوصل لاتفاق بشأن سوريا.

وذكر ريابكوف للصحافيين “نوشك على التوصل لاتفاق… لكن فن الدبلوماسية يتطلب وقتا للتنفيذ. ليس بوسعي أن أبلغكم متى سيتم التوصل للاتفاق وإعلانه… أعتقد أنه ما من سبب يدعونا أن نتوقع انهيار المحادثات.”

وأضاف “نتحدث عن أهم الأمور المتعلقة بتطبيق وقف لإطلاق النار… المحادثات المكثفة مستمرة.”

“حتى نضع اللبنة الأخيرة… لا يمكننا الإعلان عن تحقيق نتائج.”