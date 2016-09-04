مقتل 10 جنود عراقيين و8 مدنيين في انفجار منزل مفخخ جنوبي الموصل

الموصل - د ب أ – أفاد مصدر أمني عراقي في شرطة نينوى الأحد، بمقتل 1810 جنود عراقيين وثمانية مدنيين وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار منزل مفخخ لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في قرية العوسجة في ناحية القيارة جنوب الموصل.

وقال العميد محمد الجبوري من قيادة شرطة نينوى، إن منزلاً مفخخاً من قبل عناصر تنظيم الدولة انفجر بعد دخول القوات العراقية وبعض المدنيين في قرية العوسجة ما أسفر عن مقتل 10 جنود وثمانية مدنيين وإصابة أربعة آخرين .

وأضاف أن الأجهزة الأمنية سارعت على الفور ونقلت جثث المدنيين والقوات العراقية الى الطب العدلي ومستشفى قضاء مخمور .