المرصد السوري: مقتل 14 شخصاً في تفجير لـ”الدولة” بريف حلب الشمالي

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 11 مسلحاً من فصائل المعارضة وثلاثة مدنيين، جراء تفجير عنصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) نفسه بدراجة نارية، قرب حاجز للفصائل في منطقة الخلفتلي بريف حلب الشمالي.

وقال المرصد في بيان، إن الاشتباكات لا تزال مستمرة في ريف بلدة الراعي بين تنظيم الدولة والفصائل من جهة أخرى، حيث تمكنت الفصائل من التقدم والسيطرة على قرية طويران التي تبعد أكثر من 2 كلم عن بلدة الراعي الحدودية مع تركيا.

وأشار إلى أن الفصائل تمكنت كذلك من التقدم في ريف بلدة الراعي، محققة السيطرة على أربع قرى، ليرتفع إلى 10 على الأقل عدد المزارع التي سيطرت عليها الفصائل اليوم.