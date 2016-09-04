إصابة 3 من الشرطة المصرية خلال ابطال مفعول عبوة ناسفة بدمياط

القاهرة - د ب أ – أصيب ثلاثة من رجال الشرطة المصرية، خلال محاولة إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعت بطريق كورنيش النيل بمدينة دمياط ، حسبما أفاد بيان وزارة الداخلية الاحد.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ، في البيان الذي بثه موقع التلفزيون المصري اليوم ، بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط تعاملت بنجاح مع إحدى العبوات المتفجرة بطريق الكورنيش بدائرة قسم أول دمياط وتمكنت من إبطال مفعولها .

وأوضح المسؤول، أن القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الكورنيش كانت قد اشتبهت في شخصين يقفان بالجزيرة الوسطى بالطريق، وحال استيقافهما لاذا بالفرار وتخليا عن كيس ” بلاستيك” .

وتبين بعد فحص الكيس، احتوائه على ست بطاريات وكشاف ، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة ، وعثرت بعد تمشيط المنطقة على جسمين يشتبه في كونهما عبوتين متفجرتين بالجزيرة الوسطى بالطريق ، حيث نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول إحداهما، وحال التعامل مع الثانية باستخدام مدفع المياه ، انفجرت مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة وكذلك إصابة أحد المواطنين تصادف مروره بمحل الواقعة ، وتم تحويلهم للمستشفى لتلقى العلاج .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ظروف وملابسات الواقعة وضبط الجناة .