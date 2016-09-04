أبو الغيط: رغم المعاناة المرأة العربية تقف بقوة وحزم لتدافع عن وطنها

القاهرة - د ب أ – افتتح الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط الأحد، أعمال المؤتمر الوزاري الأول رفيع المستوى حول” المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة العربية” .

وقال أبو الغيط ، في كلمته بالجلسة الافتتاحية ، إن انعقاد المؤتمر يأتي تأكيداً للالتزام العربي والدولي لحماية النساء والفتيات من الاثار الناتجة عن الحروب والنزاعات المسلحة في العالم العربي، ويجسد “تطلعاتنا المشتركة من أجل تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلم وتتويجاً للجهود المشتركة والتعاون المستمر بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”.

وأضاف أن هذا التعاون تجلى بشكل واضح على مدار السنوات الأخيرة من خلال وضع برامج واستراتيجيات مشتركة، ومن بينها “خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية : الأمن والسلم”، والعمل المشترك لتنسيق الجهود مع الأطراف المعنية على المستوى الإقليمي لمتابعة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المرتبطة بالمرأة والأمن والسلم وخطة العمل التنفيذية.

وركز ابو الغيط علي معاناة المرأة العربية التي أصبحت لاجئة وأرملة وأم ثكلى، مع تعرض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف في إطار هذه النزاعات، سواءً النفسي أو الجسدي، كسلاح من أسلحة الحرب ونشر الرعب ويعمل علي زعزعة المجتمع؛ وكسر مقاومته .

وأشار إلى استمرار معاناة المرأة الفلسطينية في مواجهة المحتل حيث تتعرض لأوضاع ضاغطة وظالمة يؤثر على كافة جوانب حياتها وحقوقها الأساسية، كما تواجه المرأة العربية في الكثير من المواقع، سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق، أخطاراً وتحديات جسيمة نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي تتخذ من الدين ستاراً لأفعالها الإجرامية.

وأوضح أنه رغم من كل هذه المعاناة، فإن المرأة العربية تقف بقوة وحزم وثبات لتدافع عن وطنها وتحمي أبناءها.

ويبحث الاجتماع موضوعين ، الأول يتعلق مراجعة أهم الخطوات التي تم تحقيقها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة في مجال حماية المرأة العربية في المناطق التي تشهد أوضاعاً أمنية غير مستقرة.

والثاني المسار الحالي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلم وكيفية وضع خطط العمل الوطنية في الدول الاعضاء في الجامعة العربية في إطار تفعيل خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية.