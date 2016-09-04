الرئيس السوري يلتقي وفدا بريطانيا ويحذر من تغلغل الفكر المتطرف في أوروبا والغرب

دمشق- د ب أ- اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن تغلغل الفكر المتطرف داخل المجتمعات في المنطقة وخارجها “شكل أساس الإرهاب الذي بدأ يضرب مؤخرا في العديد من المناطق داخل أوروبا والغرب عموما”.

وقال الأسد، خلال لقائه الأحد وفدا بريطانيا يضم اعضاء في مجلسي اللوردات والعموم ورجال دين واكاديميين، إن “القضاء على الإرهاب يستوجب محاربته على الأرض إضافة إلى مواجهة الإيديولوجيا التي يُبنى عليها والتي لا تعرف حدودا أو مجتمعات”.

وذكر بيان رئاسي سوري، بثته وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الجانبين “بحثا الأوضاع في سورية وسبل مواجهة مخاطر التطرّف والإرهاب الذي بدأ ينتشر في المنطقة والعالم”.

ونقل بيان الرئاسة عن أعضاء الوفد البريطاني قولهم إنهم بزيارتهم إلى سورية ولقائهم بالكثير من السوريين مسؤولين ومواطنين “سيتمكنون من نقل الحقيقة والعمل على تصحيح الرؤية الخاطئة لدى الحكومة البريطانية ولدى شريحة واسعة من البريطانيين عما يجري في سورية والمعاناة الكبيرة التي يواجهها السوريون بسبب جرائم الإرهاب”.