حماس تنتقد منع عدد من نوابها في غزة من السفر للسعودية لأداء الحج

غزة- د ب أ- انتقدت الكتلة البرلمانية لحركة “حماس″ الإسلامية في المجلس التشريعي الفلسطيني الأحد منع عدد من نوابها من السفر من قطاع غزة إلى السعودية لأداء فرصة الحج.

واتهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي النائب عن حماس أحمد بحر، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، سفارة السلطة الفلسطينية لدى مصر بالتواطؤ في منع نواب الحركة من السفر.

وقال بحر “نستنكر قيام السفارة الفلسطينية في القاهرة ولأول مرة بمنع عدد من النواب من أداء فريضة الحج وذلك بعدم تفييز جوازات سفرهم الدبلوماسية”.

وأضاف أن هذه الخطوة “تعد انتهاكا لأحكام القانون الأساسي وأحكام النظام الداخلي للمجلس وأحكام حقوق وواجبات النواب الذي منح الحصانة البرلمانية للنائب من خلال منحه التسهيلات في التحرك”.

واعتبر بحر أن تصرف السفارة الفلسطينية في القاهرة “غير وطني وغير قانوني ويعزز الانقسام ويضرب وحدة الشعب الفلسطيني”، مطالبا بالمسائلة القانونية للمتورطين في الأمر.

وتردد في قطاع غزة بأن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والنائب عنها إسماعيل هنية كان مقررا خروجه عبر معبر رفح مع مصر على رأس وفد من نواب الحركة للسفر إلى السعودية وأداء فريضة الحج إلا أن الاتصالات فشلت في تأمين ذلك.

وفتحت مصر معبر رفح مع قطاع غزة ثلاثة أيام نهاية الأسبوع الماضي لسفر حجاج القطاع إلى السعودية، ثم فتحته أمس واليوم لسفر العالقين من الحالات الإنسانية في الاتجاهين.

كما من المقرر أن تفتح مصر المعبر يوم غد لاستكمال سفر بقية الحجاج بحسب مصادر فلسطينية.

ولم يغادر هنية قطاع غزة منذ توتر العلاقات بين حماس ومصر على أثر عزل بالرئيس المصري الاسبق محمد مرسي الذي كان يقيم علاقات وثيقة مع الحركة صيف عام 2013.