ولاية “كيليس″ التركية تحظر الحفلات في الأماكن العامة تفاديًا لهجمات إرهابية

كليس- الأناضول- أعلنت السلطات التركية في ولاية كليس جنوبي البلاد، الأحد، حظر إقامة حفلات الزفاف والمناسبات الأخرى في الأماكن العامة المكشوفة، للحيلولة دون استهدافها من قبل الارهابيين، على غرار ما جرى في ولاية غازي عنتاب أواخر أغسطس/ آب المنصرم.

وقالت ولاية كليس، في بيان لها، إن حظر الحفلات الترفيهية مثل الزفاف ومراسم الختان وغيرها، يأتي في إطار جهود الحكومة التركية الرامية لمنع العمليات الإرهابية التي تستهدف أرواح وممتلكات المواطنين، ووحدة الشعب التركي.

ولم يذكر بيان الولاية، المدة الزمنية التي سيستمر خلالها الحظر.

وأشارت الولاية إلى ضرورة إقامة تلك الحفلات في أماكن مغلقة خاصة، والتواصل مع الجهات المعنية في حال تعذّر العثور على تلك الأماكن في بعض البلدات، فضلًا عن إعلام القائمين على تلك الحفلات بمعلومات عن هوياتهم للأجهزة الأمنية.

وشهدت ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، هجوماً انتحاريا استهدف حفل زفاف، في 20 من أغسطس/ آب الماضي، أسفر عن سقوط 56 قتيلًا وعشرات الجرحى.