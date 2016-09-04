تركيا تعزز قواتها العسكرية على الحدود مع سوريا جنوبي البلاد

غازي عينتاب- الأناضول- وصلت تعزيزات عسكرية تركية جديدة، الأحد، إلى المناطق الحدودية مع سوريا، في ولاية كليس، جنوبي البلاد.

وذكر مراسل الأناضول، أن دبابات وعربات مدرعة وصلت من عدة ولايات تركية، إلى كليس، كدعم لوحدات حرس الحدود.

وأشار إلى زيادة عدد العربات المدرعة التي تُجري دوريات في المنطقة الحدودية المقابلة لبلدة الراعي “جوبان باي”، في الولاية التركية.

وتجدر الإشارة أنَّ مدينة كليس شهدت خلال الأشهر الماضية، سقوط قذائف صاروخية مصدرها الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي، في الجانب السوري من الحدود، أدت لمقتل العديد من المواطنين الأتراك والسوريين، كان آخرها سقوط ثلاثة قذائف صاروخية، أمس السبت.

وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، ودعمًا لقوات الجيش السوري الحر، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من التنظيمات الإرهابية، وخاصة “ب ي د”، و”داعش”، إذ يستهدف الأخير، الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.