المرصد السوري: قوات الحكومة تستعيد السيطرة على مناطق في جنوب غرب حلب

بيروت- رويترز- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة السورية وحلفاءها استعادوا السيطرة على مناطق في جنوب غرب حلب اليوم الأحد كان مقاتلو المعارضة سيطروا عليها الشهر الماضي بعد قصف عنيف ومحاولات متكررة لدحر المقاتلين.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن المناطق التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها بينها كلية التسليح والكلية الفنية الجوية في منطقة الراموسة على المشارف الجنوبية الغربية للمدينة.

وسيطر مقاتلو المعارضة على تلك المناطق الشهر الماضي في هجوم كسر حصارا حكوميا للقطاع الشرقي من حلب الخاضع لسيطرة المعارضة. وإذا تمت استعادة جميع الأراضي التي بسطت المعارضة سيطرتها عليها في هذا الهجوم فإن ذلك سيؤدي إلى إعادة فرض الحصار.

وكان مسؤول بالمعارضة المسلحة قال في وقت سابق الأحد إن القوات الحكومية دخلت كلية التسليح لكن المعارك مستمرة هناك.

ولم يتسن الوصول إلى مقاتلي المعارضة على الفور للتعليق على أحدث مكاسب الحكومة.

ويريد الرئيس بشار الأسد المدعوم من روسيا وإيران وحزب الله اللبناني استعادة حلب بالكامل التي كانت أكبر المدن السورية قبل الصراع المستمر منذ خمسة أعوام.

ونتيجة لتدخل موسكو العام الماضي تحولت دفة الصراع في الحرب لصالح الأسد في مناطق كثيرة لكن المعارضة حققت بعض المكاسب في مناطق بمحافظتي حلب وحماة إلى الجنوب.