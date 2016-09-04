مسؤول سابق في الاستخبارات الفرنسية: الولايات المتحدة تجسست على الأليزيه في 2012

باريس- أ ف ب- تجسست الولايات المتحدة على الرئاسة الفرنسية في 2012، كما جاء في اعترافات أدلى بها خلال مؤتمر مسؤول سابق في أجهزة الاستخبارات الفرنسية ونشرتها الاحد صحيفة “لوموند”.

وفي عددها الذي يحمل تاريخ الاحد كتبت الصحيفة الفرنسية ان “مسألة أن تكون الولايات المتحدة لعبت دورا في قرصنة كمبيوترات لمعاونين لرئيس الدولة نيكولا ساركوزي خلال الفترة ما بين الدورتين الانتخابيتين الرئاسيتين في ايار/ مايو 2012، كانت حتى الان مجرد شبهات”.

وقال برنار باربيه المدير التقني السابق في الاستخبارات الفرنسية بين عامي 2006 و2014 في حزيران/ يونيو امام طلبة مدرسة للمهندسين، “لاحظنا وجود برنامج خبيث عليه توقيع شبيه بالتوقيع الذي حددناه خلال هجوم سابق في 2010. ولم يكن غير الامريكيين والروس قادرين على القيام بهذه العملية الاولى. وفي 2012، كان لدينا مزيد من الوسائل والقدرة التقنية للعمل على المعطيات. وتوصلت الى خلاصة مفادها ان ذلك لا يمكن ان يكون إلا الولايات المتحدة”.

وخلال هذا المؤتمر الذي أوردته “لوموند” ويمكن الاطلاع عليه عبر الانترنت، قال باربييه انه “تلقى امرا من خلف ساركوزي (فرنسوا أولاند) بالذهاب الى الولايات المتحدة لتوبيخهم. وكان ذلك في 12 نيسان/ ابريل 2013 وكان ذلك فعلا لحظة بالغة الاهمية في حياتي المهنية”.

واضاف باربييه “كنا متأكدين انهم كانوا هم. وفي نهاية الاجتماع، لم يكن كايث الكسندر (المدير السابق لوكالة الامن القومي الامريكي) مسرورا. ولدى وجودنا في الحافلة، قال لي انه يشعر بخيبة لانه كان يعتقد ان من المستحيل كشفهم. واضاف: انتم مع ذلك جيدون”.

وتفيد الوثائق التي حصل عليها موقع ويكيليكس ونشرتها في 2015 صحيفة “ليبراسيون” وموقع “ميديابارت” الفرنسيان، ان اخر ثلاثة رؤساء فرنسييين: جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا أولاند، ووزراء ونوابا، تعرضوا للتجسس ايضا من قبل الولايات المتحدة من 2006 الى 2012 على الاقل.