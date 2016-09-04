قذيفة مصدرها سوريا تسقط على الجولان المحتل دون قوع خسائر

القدس المحتلة- الأناضول- سقطت قذيفة هاون، الأحد، في الجانب المحتل من الجولان السوري، دون قوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية): “سقطت في شمال هضبة الجولان بعد ظهر اليوم قذيفة هاون جرى إطلاقها على ما يبدو من سوريا، عن طريق الخطأ، خلال المعارك الدائرة هناك”.

وأضافت الإذاعه: “لم تقع إصابات أو أضرار”، جراء سقوط القذيفة.

وتعتبر إسرائيل حدودها مع سوريا منطقة خطرة من الناحية الأمنية، حيث تفرض عليها جملة من الإجراءات الأمنية خشية تنفيذ عمليات تجاه أهداف إسرائيلية.

وتكررت خلال الأشهر الماضية حوادث سقوط قذائف على هضبة الجولان المحتلة مصدرها الجانب السوري من الحدود جراء القتال الدائر هناك بين المعارضة والنظام السوري، فيما يرد جيش الاحتلال الإسرائيلي أحيانا على مواقع تابعة للنظام.