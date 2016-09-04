كلودا الشمالي تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

بيروت ـ استغربت الفنانة كلودا الشمالي الشائعات التي تحدثت عن اعتزالها مرة بداعي اصابتها بمرض السرطان ومرة لانصرافها الى تربية أولادها.

وقالت كلودا الشمالي لـ “الوكالة الوطنية للاعلام”: “حين كان اولادي صغارا كنت متواجدة بشكل بارز في الساحة والحفلات والمهرجانات فكيف اليوم وأولادي كبروا ولم يعد أي فرد بحاجة لعنايتي”.

وعبرت كلودا عن مدى اشمئزازها من الفيتوات والمحسوبيات وشركات الإنتاج التي لم تعد تهتم بالأصوات الجميلة.

وتستعد كلودا للعودة إلى الساحة الفنية قريباً بألبومٍ كامل، لكنها ستطرح قبله أغنيتها الجديدة “طولت المشوار” من كلمات الشاعر نسيم العلم وألحان طلال الداعور.