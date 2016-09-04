طليق أصالة نصري يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل حول ابوته لنجليهما خالد

فجّر أيمن الذهبي، طليق الفنانة أصالة نصري، مفاجأة من العيار الثقيل قائلاً “أتخذ كافة التدابير لإجراء فحوصات الـ DNAلابني خالد كي أتأكد أنه إبني لأن أمه تصر على أنه ليس ولدي وهي تتحداني في السر والعلن وأنا لا أخطف أولاد الناس″.

وقال الذهبي لمجلة “الجرس″: “إن كان خالد ليس من لحمي ودمي فيكون ما قالته أصالة صحيحاً ومن حقها أن تسمي ابنها على اسم من تشاء وأن تحرمني حقاً هو ليس لي بالأساس″.

وأشار الى أنه إذا تبين له بعد الفحوصات أن خالد من صلبه وهو ابنه فسينتقل بعدها إلى اتخاذ تدابير أخرى عبر المحاكم والقضاء وعبر محكمة الشعب أي الرأي العام ولن يحتفظ بسر بعد الآن مهما كانت النتائج المترتبة عليه.

ويأتي تصريح أيمن الذهبي بعد مرور أشهر على تصريح ابنه خالد الذي أطلّ في حوار أجراه عبر إحدى الصحف العربية وقال في عنوان عريض “أفكّر في تغيير اسمي ليصبح خالد العريان”.