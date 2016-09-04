سرقة أحلام في باريس … ساعة رولكس قيمتها 100 ألف يورو ومجوهرات ثمينة

باريس ـ قالت صحيفة “LE PARISIEN” الفرنسية، إن الفنانة الاماراتية أحلام تعرضت للسرقة في باريس أثناء جلوسها في أحد المقاهي الراقية المطلقة على برج ايفل.

ووفقاً للصحيفة تفاجأت احلام بأن حقيبة يدها التي وضعتها إلى جانبها اختفت وفي داخلها ساعة “رولكس” تقدر قيمتها بـ 100 ألف يورو بالاضافة إلى قطعة مجوهرات باهظة الثمن، بحسب مصادر أمنية فرنسية.

وتوجهت أحلام إلى مخفر شرطة الحي الثامن وقدمت شكوى بالحادثة وتم اسناد القضية إلى الشرطة القضائية للتحقيق ومتابعة الموضوع.