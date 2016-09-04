اشرب كوباً من هذا العصير واقضِ على الصداع
Sep 04, 2016
لندن ـ من الشائع أن الملح المعروف بملح الهمالايا هو واحد من أكثر أنواع الملح الغنية بالمعادن، إذ إنه قادر على تحفيز عملية إفراز السيروتونين في الدم، بهدف تعزيز الجهاز العصبي وتحقيق التوازن الحمضي- القلوي. لذلك، يعتبر هذا الملح هو العنصر المثالي الذي يمكن بسهولة أن يمنع الصداع.
ولتحضير هذا الشراب الطبيعي للتخلّص من آلام الصداع الشديدة، عليكم عصر كوب من الليمون وإضافة عليه ملعقتي طعام من ملح الهمالايا.
بعد ذلك، ضعوا هذا المزيج في وعاء يحتوي على 200 ملليتر من الماء واشربوه خلال النهار.
ملاحظة: يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عدم تناول هذا المشروب لأنه سيزيد حالتهم سوءاً.
يعرف ملح الهملايا “بالذهب الأبيض”، وهو موجود على سطح الكرة الأرضية منذ 250 مليون عاما. ويحتوي على مجمل العناصر الغذائية الشبيهة بالعناصر الموجودة في جسم الإنسان. ويستخرج ملح الهملايا من تحت جبالها الشهيرة، وعلى عمق 5000 قدم، وهو ملح صافٍ بنسبة تفوق الــ 99 بالمئة. تتدرج ألوان ملح الهملايا بين اللون الأبيض إلى الأحمر الداكن، وذلك بحسب كميات المعادن، وخصوصا مستويات الحديد الموجودة فيه، إذ يحوي هذا النوع من الملح أكثر من 84 نوعاً من المعادن وتشمل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. ويعد ملح الهملايا أنقى من ملح البحر، فهو لا يحتوي على إضافات أو مواد كيماوية كالذي يحتويه ملح البحر. يتمتع هذا الملح بفوائد متعددة على صحة الإنسان، كونه يعتبر مصدرا أساسيا لعدد كبير من الفيتامينات والمعادن، وهو يوازي بمنافعه عددا كبيرا من الخضروات والفاكهة. ولأن ملح الهملايا يحتوي على كم وافر من المعادن، فيمكن للملح لهذا الملح، ولا سيما الزهري (الوردي) منه أن يحسن وظائف صحية مهمة في جسم الانسان، منها أنه يساعد على زيادة ترطيب البشرة، ويخلق توازنا في الجسم لجميع الوظائف، كما يعتبر من المواد الاساسية التي يمكنها أن تحارب التجاعيد، وخصوصا لدى النساء. إضافة إلى كونه يحمي العضلات من التشنج، فهو يقوي العظام ويمنع تضخم الغدة الدرقية، ويساعد الأمعاء على هضم المغذيات وتحسين الدورة الدموية والقضاء على الرواسب لإزالة السموم. كما أن هذ الملح يدعم الرغبة الجنسية، وينظف الجسم من المعادن الثقيلة. ويمكن لـ “الملح الزهري” أن يستعمل في عدة إستخدامات، منها الطبخ والعلاج وتزيين المنزل والإستحمام وترطيب وتعطير الجو.
– عن موقع http://greenarea. -
ولا حول ولا قوة الا بالله