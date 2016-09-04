هذا هو سر الملصقات التي توضع على الفواكه

لندن ـ من المؤكد أنك حينما تذهب لسوق الخضروات لتشتريَ منها، كمياتٍ من الفواكه والخضروات أيضاً، أنّك تشاهد على بعضها ملصقات، أغلبنا نقوم بنزعها بدون أن ننتبه لما عليها، لكي يتم غسلها، على الرغم من أهمية تلك الأرقام التي وضعت لتنبيه المشتري إلى أمر في غاية الأهمية.

وإذا ما تساءلت عن السبب وراء وضع تلك الملصقات عليها، هو أن الملصق الذي يحمل خمسة أرقام، يدلّ على أن المنتج لم يتم استخدام أي أسمدة أو مبيدات كيماوية خلال زراعته، ولم تستخدم مياه الصرف الصحي في إثماره.

بينما المنتجات العادية والتي هي مكونة من أربعة أرقام فقط، تم خلالها استخدام المبيدات الكيماوية.

أما بالنسبة للمعدل وراثيا، فهو الذي لا ينصح الأطباء باستخدامه لمراعاة الصحة العامة، فنحن يجب علينا أن ننتبه لما هو مدون على هذه الملصقات لتجنب الأمراض لنا ولجميع أفراد أسرتنا.