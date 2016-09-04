خالد مشعل يتقدم صفوف المشيعين لجثمان والدته في العاصمة الأردنية





عمان ـ الأناضول ـ تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، اليوم الأحد، صفوف المشيعين لجثمان والدته التي وافتها المنية ليل الأمس.

وشارك مشعل جموع المصلين الذين أدوا صلاة الجنازة على والدته في مسجد الجامعة الأردنية بالعاصمة عمّان، حيث أعرب لهم عن شكره لمشاركته في مصابه الجلل، طالبا منهم الدعاء لوالدته فاطمة مشعل.

وتوجه مشعل وآلاف المشيعين إلى مقبرة “صويلح” في عمّان حيث سيوارى جثمان والدته الثرى هناك.

ومساء السبت أعلنت “حماس″، وفاة “فاطمة مشعل”، والدة رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، في العاصمة الأردنية.

ويأتي دخول مشعل إلى الأردن بعد أن وافقت عمّان بالسماح له بالدخول “لأسباب إنسانية”.

وفي أغسطس/آب من العام 2009، سمحت السلطات الأردنية لخالد مشعل، بالمشاركة في تشييع والده “عبد الرحيم مشعل” الذي وافته المنية في عمّان.