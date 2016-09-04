هولاند يحضّ بوتين على التوصل إلى “حل سياسي” في سوريا





هانغتشو (الصين)- أ ف ب- حضّ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأحد نظيره الروسي فلاديمير بوتين على السعي للتوصل إلى “حل سياسي” في سوريا، وذلك أثناء لقاء بينهما على هامش قمة العشرين في هانغتشو في شرق الصين.

وقال هولاند أمام بوتين “علينا أن نعمل الآن من أجل حلّ سياسي يمكن أن نتوصل إليه معاً من أجل السلام في سوريا”، مؤكداً أنه وبوتين يتشاطران “هدفاً مشتركاً هو مكافحة الإرهاب”.

وأضاف الرئيس الفرنسي “بالنسبة لسوريا علينا أن نعمل على التوصل إلى حلّ سياسي عبر التفاوض”، ملاحظاً أنه “عندما تندلع حروب ونزاعات و(يكون هناك) إرهاب ولاجئون، هناك بالضرورة تأثيرات” على اقتصادي كل من روسيا وفرنسا في ما يتجاوز “الشعوب المعنية”.

ودعا هولاند بوتين في مستهل الاجتماع الذي تمكّنت وسائل الإعلام من مواكبته لوقت قصير “إلى التصدي بشكل مباشر للوضع في أوكرانيا وسوريا”.

وفي مستهل الاجتماع اكتفى بوتين بالقول إنه بعد أن “بحث بشكل مطول ملفات اقتصادية دولية كبرى” خلال النهار، فإنه يقترح “الاهتمام الآن بالقضايا الصغيرة البسيطة التي تعني روسيا وفرنسا”.

وكان مقرراً أن يستمر الاجتماع نصف ساعة، لكنه امتد ليناهز ساعة وربع ساعة، وفق ما قال مصدر دبلوماسي فرنسي.

وتطرق الرئيس الروسي خصوصاً إلى المفاوضات المباشرة بين موسكو وواشنطن حول سوريا، والتي قال مسؤولون أميركيون كبار الأحد على هامش قمة مجموعة العشرين إنها “تراجعت” في نقاط عدة.

وفي الموضوع الأوكراني، أفاد مصدر فرنسي أن الرئيسين توافقا على أن “لا بديل من مواصلة المباحثات” الرباعية التي تضم أيضاً المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو.

وأوضح المصدر أن هولاند وميركل والرئيس الأميركي باراك أوباما سيلتقون الاثنين لبضع دقائق على هامش جلسة عمل لمجموعة العشرين بهدف “توحيد جهودهم” حول الأزمة الأوكرانية قبل لقاء بين أوباما وبوتين في هانغتشو.