اليمين الشعبوي الألماني يهزم حزب ميركل بعد عام من استقبال المهاجرين

شفيرين (ألمانيا)- أ ف ب- بعد عام من قرار ألمانيا فتح أبوابها أمام المهاجرين، حققت حركة “البديل لألمانيا” الشعبوية المناهضة للمهاجرين، نجاحاً انتخابياً مهماً في مقاطعة ميكلنبورغ فوربومرن الغربية (شمال)، التي كانت ضمن أوروبا الشرقية، ملحقة هزيمة بحزب أنغيلا ميركل قبل عام من الانتخابات التشريعية.

ورغم حلول الحزب الاشتراكي الديموقراطي في الطليعة بنحو 30 بالمئة من الأصوات، بتراجع بخمس نقاط عن 2011، فإن الإنجاز كان من نصيب الحزب الشعبوي.

وبحصوله على 21 بالمئة، بحسب استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع، تقدم هذا الحزب الصغير، الذي تأسس في 2013، على الحزب المسيحي الديموقراطي بزعامة ميركل، وهي نائبة عن المنطقة، والذي حلّ ثالثاً بما بين 19 و20 بالمئة من الأصوات.

وقال ليف-اريك هولم، زعيم الحزب الشعبوي في هذه المنطقة، “انتصارنا يتمثل في أننا جعلنا حزب ميركل خلفنا (..) وهي ربما بداية النهاية للمستشارة”.

وبذلك يعزز الحزب الشعبوي، بعد ثلاثة أعوام من تأسيسه، موقعه على المستوى الوطني، مع تمثيله في 9 من 16 مقاطعة ألمانية وتحقيقه فوزاً انتخابياً في ثلاث مقاطعات في الربيع مع تسجيله رقماً قياسياً بنسبة 24 بالمئة في ساكس-انهالت (شرق).

واقتراع الأحد مع اقتراع برلين في 18 أيلول/سبتمبر، يعتبران بمثابة بروفة قبل عام من الانتخابات التشريعية.

وأقرّ اوين سيليرينغ، رئيس الحكومة الإقليمية المنتهية ولايتها، والذي يفترض أن يشكل ائتلافاً، بانه “قلق جداً بسبب حزب البديل لألمانيا”.

دخول مدوّ للبرلمان

وبذلك حقق الشعبويون دخولاً مدوياً للبرلمان الإقليمي في أول مشاركة في عملية اقتراع في هذه المنطقة. وركز الحزب حملته على الفوضى التي قال إن سببها قرار ميركل قبل عام فتح أبواب البلاد واسعة أمام اللاجئين.

وهيمنت إشكالية دمج مليون طالب لجوء وصلوا العام الماضي إلى ألمانيا على الحملة الانتخابية في هذه المقاطعة، رغم أنها لا تستقبل إلا بضعة آلاف من اللاجئين. وبحسب قناة “زاد دي اف” فإن نصف الناخبين اعتبروا هذا الملف بالغ الأهمية في الاقتراع.

وقال فريدر فاينهولد مرشح الاتحاد المسيحي الديموقراطي في فيزمار، المدينة البالغ عدد سكانها 42 ألف نسمة على البلطيق، لـ “وكالة فرانس برس″ إن “سياسة الهجرة أثارت إحساساً عميقاً بانعدام الأمن لدى الناس″.

وميركل متراجعة إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي إذ إن 44% فقط من الألمان يثقون بها لمنحها ولاية رابعة بحسب تحقيق صدرت نتائجه السبت.

وقامت بحملة في هذه المقاطعة وهي أيضاً دائرتها الانتخابية لإقناع الناخبين بعدم التصويت للحزب الشعبوي.

وباتت الصحافة تأخذ بهذا الواقع، وكتبت صحيفة “دي فيلت” بهذا الصدد “بات لألمانيا ما لم يحصل إطلاقا منذ نهاية الحرب (1945): حزب من اليمين المتطرف”.

من جانب آخر لم يتمكن النازيون الجدد الذين تعدّ هذه المقاطعة معقلهم، من البقاء في البرلمان الإقليمي إذ أدى اختراق الحزب الشعبوي إلى حرمانهم من الحصول على عتبة 5 بالمئة الضرورية.

موجة عارمة

وقال هاجو فونكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين الحرّة، إن نجاح الحزب الشعبوي في كامل ألمانيا تقريباً ينبىء بـ “موجة عارمة”.

وبمعزل عن قضية اللاجئين، اعتبر فاينهولد أن حركة “البديل لألمانيا” تستمد قوتها من أن “كثيرين ما عادوا يشعرون بأنهم ممثلون”.

فهناك رفض للنخب الحاكمة تغذّيه سياسة تقشف إقليمية نجح الشعبويون في توظيفها رغم التقدم الاقتصادي لهذه المقاطعة.

وإزاء نجاح الشعبويين، عمد بعض المسؤولين السياسيين إلى تشديد خطابهم وباتوا يستهدفون مباشرة المستشارة وسياستها بشان الهجرة.

أما المستشارة، فلا تزال تؤكد أن استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين كان أمراً واجباً عام 2015 حتى لو أن الطابع الأمني بات طاغياً على سياستها بعد الهجومين اللذين نفذهما طالبا لجوء في نهاية تموز/يوليو وتبناهما تنظيم “الدولة الإسلامية”.