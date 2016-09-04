﻿إستراليا تعرب عن التزامها تجاه إسرائيل

تل ابيب – د ب ا: اعربت وزير الخارجية الاسترالية جولي بيشوب أمس عن التزام بلادها المطلق والدائم تجاه اسرائيل. جاء ذلك خلال لقاء الجيش في القدس مع الرئيس الاسرائيلي ريؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش افيغدور ليبرمان، بحسب الاذاعة الاسرائيلية. واشاد نتنياهو خلال اللقاء بالعلاقات المميزة التي تربط بين البلدين، فيما اكدت الوزيرة الأسترالية مجدداً التزام بلادها المطلق والدائم تجاه إسرائيل، ودعت رئيس الوزراء الى زيارة أستراليا مطلع العام المقبل.

وقبل نتنياهو،الدعوة لزيارة استراليا، لتكون أول زيارة يجريها رئيس حكومة إسرائيلي إلى أستراليا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، بأن «رئيس الوزراء استقبل في القدس، اليوم، وزيرة خارجية أستراليا، بيشوب، ورحب في مستهل لقائهما بالصداقة الرائعة بين البلدين». وحسب البيان، خاطبت بيشوف نتنياهو خلال اللقاء قائلة له: «أود انتهاز هذه الفرصة لأؤكد مرة أخرى على التزامنا المطلق والدائم بدولة إسرائيل وعلى الصداقة بيننا، وأريد أن أدعوك إلى زيارة أستراليا». وأضافت: «نعتقد أن هناك فرصة للقيام بهذه الزيارة، ربما في بداية العام المقبل، وشعبنا سيرحب بك بحفاوة، نتطلع إلى الزيارة الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى أستراليا». وأشار بيان مكتب نتنياهو إلى أن الأخير قبل الدعوة لزيارة أستراليا، دون أن يتم الإعلان حتى الآن على الموعد المحدد لها. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية)، أن «زيارة وزيرة خارجية أستراليا لإسرائيل جاءت لمناقشة ملفات تهم البلدين»، دون تقديم توضحيات أخرى، أو تحديد مدة الزيارة. وتعتبر إسرائيل علاقتها مع أستراليا في غاية الأهمية؛ حيث كان لسيدني دوراً داعماً لتل أبيب في المحافل الدولية.